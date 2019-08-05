Katy Perry'nin 'çalıntı şarkı' cezası belli oldu!
4 dakika önce
Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 08:01
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