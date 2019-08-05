Son Dakika Haberleri: Katy Perry'nin 'çalıntı şarkı' cezası belli oldu!
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Katy Perry'nin 'çalıntı şarkı' cezası belli oldu!

4 dakika önce

Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.

Flame'in 2008 yılında çıkan 'Joyful Noise' adlı şarkısından fikir hırsızlığı yaptığı tespit edilen Katy Pery, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 08:01 
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