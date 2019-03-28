Son Dakika Haberleri: Kaü'de 'Yapay Zeka' Anlatıldı

Kaü'de 'Yapay Zeka' Anlatıldı

8 dakika önce

Kars Kafkas Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka' konulu konferans düzenlendi.

Kaü'de 'Yapay Zeka' Anlatıldı, System.String[]
Kars Kafkas Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka' konulu konferans düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı tarafından ortaklaşa düzenlenen Konferans Tıp Fakültesi konferans salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda, Göz Hastalıkları ve Medikal Retina Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen, yapay zeka-makine öğrenimi-derin öğrenme çalışmaları, yapay zekanın uygulama ve kullanım alanları ile derin öğrenme uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından program Devlet Konservatuvarı hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen müzik dinletisi ile son buldu.

Programda, Kars Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen'e katkılarından dolayı belge verdi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

Yaşam
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