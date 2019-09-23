Son Dakika Haberleri: KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde kadın doğum ünitesi açıldı
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KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde kadın doğum ünitesi açıldı

1 dakika önce

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde yeni kadın doğum ünitesi açıldı.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde kadın doğum ünitesi açıldı, System.String[]

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde yeni kadın doğum ünitesi açıldı.

Hastanede gerçekleştirilen açılış törenine Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile hastane personeli katıldı.

Vali Öksüz ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirerek kadın doğum ünitesini gezerek bilgi aldı. Suda doğum bölümünün de yer aldığı ünite beğeni topladı.

KAÜ Rektörü Kapu, yaptığı açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi ve hastanesiyle gün geçtikçe daha yeni birimler, yeni öğretim üyeleriyle güç kazandığını söyledi.

Türkiye'de sayılı doğum ünitelerinden birini açtıklarını anımsatan Kapu, "Türkiye'de örneği çok az bulunan hatta belkide hiç bulunmayan bir doğumhane açtık. inşallah Kars'taki vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz ayrıca Palyatif Bakım Ünitesi de bugün hizmete girdi." dedi.

Kapu, doğum ünitesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "2019 yılında 62 öğretim üyesi ve doktor hastanemize geldi, büyük bir kısmı başladı, işlemleri devam edenler var. Sadece tıp fakültesinde 170'e yakın akademik kadromuz oldu, bu çok güzel bir ortalama. Bundan sonra daha güzel çalışmalar yapacağız, Kars en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

Kars, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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