Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü
1 saat önce
İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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