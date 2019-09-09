Son Dakika Haberleri: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü
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Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü

1 saat önce

İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın söndürüldü, System.String[]
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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