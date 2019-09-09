Son Dakika Haberleri: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)

1 saat önce

İSTANBUL DHAKavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2), System.String[]
İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangından göründü


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]