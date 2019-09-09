Son Dakika Haberleri: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı

1 saat önce

BEYKOZ'da bulunan özel bir üniversitenin kampüsünde yangın çıktı.

Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı, System.String[]
BEYKOZ'da bulunan özel bir üniversitenin kampüsünde yangın çıktı.  Okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi, yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kavacık'ta bulunan özel bir üniversite kampüsünün beşinci katında saat 09.30 sıralarında   yangın çıktı. İhbar üzerine üniversiteye Kavacık, Çavuşbaşı ve Ümraniye ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, elektrik tesisatından çıktı.
Yangın sırasında okulda bulunan bir  öğrenci, "Her şey çok çabuk gelişti aslında. Biz dersteydik, bize bir şeyler anlatılıyordu. Önce bir siren sesi duyuldu. Kimse çok fazla umursamadı diyebilirim. Ama sonra bilgi geldi bize, yangının çıktığına dair. Herkes apar topar dışarı alındı. Tüm okul tahliye edildi. Bizde de ufak bir panik yaşandı tabii doğal olarak. Yangının bize kimya laboratuvarından çıktığı söylendi ama tam emin değilim ben de.ö dedi.
Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Havadan görüntüler
-
-Okulun yanan dış cephesine müdahale eden itfaiye ekipleri
-Üniversite bahçesinde bekleyen öğrenciler
-Üniversiteden çıkan öğrenciler
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Muhabir anons
-Öğrenciler ile röp
-Genel ve detay


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]