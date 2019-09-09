Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı

BEYKOZ'da bulunan özel bir üniversitenin kampüsünde yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi, yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Kavacık'ta bulunan özel bir üniversite kampüsünün beşinci katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine üniversiteye Kavacık, Çavuşbaşı ve Ümraniye ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan öğrenciler kısa sürede tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binada hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, elektrik tesisatından çıktı.Yangın sırasında okulda bulunan bir öğrenci, "Her şey çok çabuk gelişti aslında. Biz dersteydik, bize bir şeyler anlatılıyordu. Önce bir siren sesi duyuldu. Kimse çok fazla umursamadı diyebilirim. Ama sonra bilgi geldi bize, yangının çıktığına dair. Herkes apar topar dışarı alındı. Tüm okul tahliye edildi. Bizde de ufak bir panik yaşandı tabii doğal olarak. Yangının bize kimya laboratuvarından çıktığı söylendi ama tam emin değilim ben de.ö dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

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-Okulun yanan dış cephesine müdahale eden itfaiye ekipleri

-Üniversite bahçesinde bekleyen öğrenciler

-Üniversiteden çıkan öğrenciler

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Muhabir anons

-Öğrenciler ile röp

-Genel ve detay

- İstanbul