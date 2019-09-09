Kavacık'ta üniversitede yangın paniği
1 saat önce
Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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