Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü

6 saat önce

Beykoz Kavacık'ta bir villanın bahçesinin istinat duvarı yola çöktü.

Kavacık'ta villanın bahçesinin istinat duvarı çöktü, System.String[]

Beykoz Kavacık'ta bir villanın bahçesinin istinat duvarı yola çöktü. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan toprak ve ağaç parçaları iş makinesiyle kaldırıldı.


Beykoz Kavacık'ta saat 16.30 sıralarında bir villanın bahçesinin istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesiyle beraber ağaç parçaları ve toprak yolu kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesiyle yolu kaplayan ağaç parçaları ve toprak, iş makinesi ile kaldırıldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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