Son Dakika Haberleri: Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın
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Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın

1 saat önce

Kavacık'taki üniversitede korkutan yangınİSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı.

Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın, System.String[]

Kavacık'taki üniversitede korkutan yangın

İSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı. Binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edilirken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Beykoz Kavacık'ta saat 09: 30 sıralarında bir üniversitenin kampüsünde laboratuvarların bulunduğu binanın beşinci katında yanın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye, Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı
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