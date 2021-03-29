Son dakika haberi: KAVACIK TEM OTOYOLU'NDA KAMYONET ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kavacık TEM Otoyolu'nda seyir halinde ilerleyen bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kavacık TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Emrah Erdoğan'ın kullandığı 34 NN 8877 plakalı kamyonette saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayrampaşa'dan aldığı maske kolilerini Pendik'e götüren Erdoğan, Molla Gürhani Viyadüğüne geldiğinde araç alev aldı. Erdoğan ve yanındaki arkadaşı maske dolu kolileri yanmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Kamyonetin alev alev yandığı anlar İBB trafik kameralarına yansıdı.