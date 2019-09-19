Kavacık, Üzüm Festivali'ne hazır!

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı Kavacık Üzüm Festivali, hafta sonu gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde, ürün satış stantları açılacak; yarışmalar, konserler, sergiler, çocuklara yönelik özel atölyeler olacak. "Yarınlarımız Umutla Yeşerecek" sloganıyla düzenlenen festivalde, geçen ay Karabağlar sınırlarında başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangına da vurgu yapılacak.

Kavacık Köy Meydanı'nda 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak festivale, bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. Geçen yıllardaki festivalleri ziyaret eden binlerce kişi, üzüm yarışması, sanat etkinlikleri, konserleri izleme olanağı bulmuştu. Karabağlar Belediyesi bu yıl da dolu dolu bir program hazırladı. Bu kapsamda 21 Eylül Cumartesi saat 11.00'deki stant açılışlarıyla başlayacak festivalde, yöresel lezzetler ve üzüm yarışmaları, halk oyunları, müzikli balon vekukla gösterileri, TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Ger ile Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserleri olacak. Ayrıca gün boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, animasyon gösterileri de yer alacak.

YANGIN UNUTULMADI

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, festivalin ana konularından birinin de, geçen ay ilçe sınırlarında başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren orman yangını olacağını söyledi.

İzmir'in trajik bir olay yaşadığını vurgulayan Selvitopu, "Orada sadece ağaçlar değil, yaşamlar da yandı. Bundan sonra yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına destek vereceğiz. Kavacık'taki üzüm festivalimizde de, bu acı olayın yaşattığı travmayı unutturmayacağız" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kavacık Üzüm Festivali'nin daha iyi bir ortamda gerçekleşmesi için Karabağlar Belediyesi'nin tüm birimleri hazırlık çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozuk olan yolları düzelterek kullanıma uygun bir hale getirdi. Ayrıca köy dokusuna uygun istinat duvarı örüldü. Kavacık girişinde de tretuvar, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıldı.

Aralarında Kavacıklıların da bulunduğu yerel sanatçılar da, köy duvarlarını üzüm salkımları, insan ve hayvan motifleriyle süsledi.