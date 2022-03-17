KAVAK Adana Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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KAVAK Adana Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

17.03.2022 15:03
KAVAK Adana Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulunda Emine Varmış yeniden başkan seçildi.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulunda Emine Varmış yeniden başkan seçildi.

KAVAK Genel Başkanı Ahmet Demirel, şube binasında yapılan genel kurulda vakıf olarak Kadirli'ye 58 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptıracaklarını duyurdu.

Başkan Varmış da kendilerine olan güven ve destekten dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada seçime tek listeyle katılan görevdeki başkan Varmış, yeniden başkanlığa seçildi.

Varmış'ın yönetim kurulunda Kenan Topal, Mehmet Ali Kütküt, Abdurrahman Gündeşlioğlu bulunuyor.

YORUMLAR
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Ahmet Demirel, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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