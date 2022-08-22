Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti. - Son Dakika
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Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti.

22.08.2022 15:34
Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçeye yeni atanan Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçeye yeni atanan Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Sarıcaoğlu, ziyaretinde Kaymakam Atar'a ilçe belediye çalışmaları ile ilçenin, sosyal, kültürel, sanayi, örf ve adetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Sarıcaoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Atar, ilçenin her yönüyle ileriye götürülmesi için tüm kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

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Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı Kavak Kaymakamı Atar Görevine Başladı
Kaynak: AA

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti. - Son Dakika
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