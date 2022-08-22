Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçeye yeni atanan Kaymakam Faruk Atar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Sarıcaoğlu, ziyaretinde Kaymakam Atar'a ilçe belediye çalışmaları ile ilçenin, sosyal, kültürel, sanayi, örf ve adetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Sarıcaoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Atar, ilçenin her yönüyle ileriye götürülmesi için tüm kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.
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