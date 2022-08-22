Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Sarıcaoğlu'na teşekkür eden Kaymakam Atar, ilçenin her yönüyle ileriye götürülmesi için tüm kuruluşlarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkan Sarıcaoğlu Kaymakam Atar'ı Ziyaret Etti. - Son Dakika

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