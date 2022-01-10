Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarıcaoğlu, mesajında, gece gündüz demeden özverili çalışan gazetecilerin gününü tebrik etti.

Kamuoyunun haber alma hakkı gibi önemli bir görevi yerine getiren basının her zaman yanında olduklarını belirten Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"Basınımız aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında da önemli bir işlevi görmektedir. Milletimizin ortak sesi olma ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."