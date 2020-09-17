Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.
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