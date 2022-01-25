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Kavak Belediyesi kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor - Son Dakika

Kavak Belediyesi kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor

25.01.2022 16:23
Kavak Belediyesi kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, yurt genelinde olduğu gibi Kavak ilçesinde de yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kavak Belediyesi, Sağlık, Orman İşletme Müdürlüğü, YEDAŞ, SAMGAZ, AFAD gibi kuruluşlarla 24 saat esasına göre sahada olduklarını anlattı.

Kar yağışının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için telefonlarının adeta kilitlendiğini vurgulayan Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"50 yıl sonra görülen yoğun kar yağışı ilçemizi etkisi altına almıştır. İlçemizin bazı kesimlerinde kar kalınlığı 1,5-2 metrelere ulaştı. 160 mahallemizin ilçemiz ve çevre ile yol bağlantısı kesildi. 60 kadar mahallemiz elektriksiz kaldı. Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz. Bazı mahallelerimizde cenazelerimiz oluyor. Tavuk çiftliklerimiz var. Kümeslerdeki tavuklarımız telef olmasın istiyoruz. Mahalle grup yollarımız var. Yol açım çalışmalarımız bu sıraya göre yapılıyor. Samsun- Ankara kara yolunda çalışmalarımız oldu. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. İnşallah bu olumsuzlukları en kısa zamanda gidereceğiz. Başta Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı olmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve bizlere destek veren kurum amirlerine ve sahada mücadele veren ekiplere teşekkür ederim."

Buzlanmaya karşı çalışma yapılıyor

Sarıcaoğlu, gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollarda ve ana arterlerde buzlanma meydana geldiğine dikkati çekerek, bu durumu ortadan kaldırmak için tuzlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Kavak'ta 5 ekip halinde 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Sarıcaoğlu, "Kar temizliği yaptığımız yol ve ana arterlerde buzlanma oluştu. Vatandaşların ve sürücülerin güvenliği için tuzlama çalışmaları başlattık. İmkanı olan bazı traktör sürücüleri de kar temizleme çalışmalarında belediyenin karla mücadele çalışmalarına destek verdi. Sürücü ve vatandaşların güvenliği bakımından zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor." dedi.

Halk pazarı bu hafta kurulmayacak

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 19 Mayıs Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan halk pazarının olumsuz hava şartları nedeniyle bu hafta kurulmayacağını bildirdi.

Sarıcaoğlu, AA muhabirine, Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin'in kendisine olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar esnafının ilçeye gelip tezgah açamayacağını bildirmesi üzerine halk pazarının kurulmamasını kararlaştırdıklarını söyledi

Sarıcaoğlu, alışveriş için gelecek vatandaşların mağdur olmaması için pazarın kurulmayacağına ilişkin kararın ilçe genelinde duyurulduğunu kaydetti.

Ladik Belediye Başkanı Özel, sokak hayvanlarına mama verdi

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Özel, zabıta ekipleriyle sokak hayvanları doyurmalarının ardından ilçenin çeşitli yerlerine mama bıraktı. Sokak hayvanlarının Allah'ın insanlara emaneti olduğunu vurgulayan Özel, "İlçemizde kar kalınlığı yer yer 1 metre 20 santime ulaştı. Her tarafın karla kaplı olması nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Biz de sokak hayvanları için mama alarak ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık." dedi.

Özel, vatandaşların, lokantacı ve fırıncıların da sadece soğuk kış aylarında değil, her mevsim artan yiyecekleri sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

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İbrahim Sarıcaoğlu, Hisarcık, Kavak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavak Belediyesi kar ve buzla mücadele çalışması yürütüyor - Son Dakika


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