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Kavak Belediyesinden pazar denetimi - Son Dakika

Kavak Belediyesinden pazar denetimi

20.01.2022 15:07
Kavak Belediyesinden pazar denetimi

Kavak Belediyesi zabıta ekipleri halk pazarında denetim yaptı.

Kavak Belediyesi zabıta ekipleri halk pazarında denetim yaptı.

Ekipler, ilçede perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan halk pazarında yaptıkları denetimde, tezgahların düzeni ile pazarcı esnafının sebze ve meyveleri uygun şartlarda satıp satmadığı, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi olup olmadığını, vatandaşı yanıltacak şekilde birden fazla etiket bulunup bulunmadığını, etiketlerin okunaklı olup olmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Her şeyden önce vatandaşlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Yapılan tüm denetimlerde vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini amaçlıyoruz. Kurallara uyan pazar esnafımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu denetimlerimiz halkımız için artarak devam edecektir. Pazar yerinde yapılan denetimlerde aksaklık görülen noktalarda esnafımız uyarılıyor ve düzeltmeler yapılıyor. Kurallara uymayan, uyarılara riayet etmeyenlere gerektiğinde idari para cezası uygulanıyor." dedi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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Zabıta, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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