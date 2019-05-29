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Kavak Cumhuriyet Anaokulu mezuniyet töreni

1 saat önce

Kavak Cumhuriyet Anaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Kavak Cumhuriyet Anaokulu mezuniyet töreni, System.String[]
Kavak Cumhuriyet Anaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul müdürü Murat Toraman, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmalar ve program hakkında bilgi verdi.
Daha sonra öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları, Türkiye'nin 7 bölgesine ait halk oyunlarını sahneye taşıdı.
Program, öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atmalarının ardından sona erdi.
Etkinliğe Hakim Gizem Ergül, Hakim Merve Çayır Bilgiç, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yangöz, Adliye Yazı İşleri Müdürü Murat Yağmur ile anaokulu öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:23 Kaynak: AA
Kavak, Güncel
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