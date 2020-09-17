Kavak'da jandarmadan koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denetim yapıldı.

İlçede jandarma sorumluluk bölgesindeki köy grup yolları ve trafik kontrol noktalarındaki denetimlerde, sürücü ve yolcular uyarılarak, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Jandarma ekiplerince salgına karşı yürütülen denetimlerin devam edeceği kaydedildi.