Son Dakika Haberleri: Kavak Doğalgaza Kavuşuyor

Kavak Doğalgaza Kavuşuyor

47 dakika önce

Samsun'un Kavak ilçesini doğalgaza kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

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Samsun'un Kavak ilçesini doğalgaza kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Doğalgazı Kavak'a ulaştırmak amacıyla doğalgaz firması tarafından başlatılan kazı ve hat döşeme çalışmalarında artık sona yaklaşıldı. Üç ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda doğalgaz boru hattı Kavak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ulaştı. Yetkililer, doğalgazı ilçeye taşıyacak boru hattının ana hatta bağlanması için kısa bir mesafe kaldığını, onun da yakın zamanda tamamlanıp, yaz aylarında ilçe içinde gazı evlere taşıyacak hat çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiler.

Çalışmalarda sona gelinmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "Doğalgaz 2014'te göreve geldiğimizde Kavak'a verdiğimiz ilk ve en önemli bir sözümüzdü. Birçokları tarafından hayal gibi görünen bir projeyi, çalışmalarımızın yanı sıra bakanlarımız ve milletvekillerimiz büyük destek ve katkılarıyla gerçekleşti. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Sarıcaoğlu, gazın ilk etapta Kavak OSB'de faaliyet gösteren sanayi işletmelerine verileceğini, ardından da ilçe içinde yapılacak çalışmalarla konutlara ulaştırılacağını kaydederek, "Girişimcilerimize yönelik son beş yılda yaptığımız tanıtımlar ve sağladığımız destekler ile Organize Sanayi Bölgemizde tam doluluk yakaladık. Bugün yüzlerce gencimiz bu tesislerde çalışıyor. Şimdi doğalgazın da ilçemize gelmesi ve sanayicimizin istifadesine sunulması Kavak'a olan ilgiyi daha artıracaktır. İlçemizi bir sanayi şehri yapma hedefimiz doğrultusunda vakit kaybetmeden 2. Etap OSB için gerekli çalışmalara başladık. Karadeniz'i Anadolu'ya açan karayolu üzerinde olması, limana ve havaalanına yakın olması ilçemizi girişimciler açısından cazip kılıyor. Şimdi tüm bu avantajlarımıza ucuz enerji de eklenince onlarca yeni fabrika kurulacak ve yüzlerce insanımız istihdama kavuşacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

OSB, Samsun, Kavak, Güncel
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