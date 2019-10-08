Son Dakika Haberleri: Kavak Emniyet Müdürü Yöntem görevine başladı
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Kavak Emniyet Müdürü Yöntem görevine başladı

2 saat önce

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Yöntem, görevine başladı.

Kavak Emniyet Müdürü Yöntem görevine başladı, System.String[]

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Yöntem, görevine başladı.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 3. sınıf Emniyet Müdürü Yöntem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi süresince vatandaşın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesi gayretinde olacağını vurguladı.

"Kavak ilçemizi daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getirmek için vatandaşımızla hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorum." diyen Yöntem, şunları aktardı:

"İlçenin sorunlarını çözmek için ekibimle birlikte gece gündüz 24 saat görev başında olacağız. Vatandaşlarımız istediği zaman hiç çekinmeden bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Kavak Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum."

Yöntem'in evli ve bir çocuk babası olduğu, iyi derecede İngilizce bildiği öğrenildi.

İlkadım, Samsun, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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