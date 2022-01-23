Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Kısa seçildi - Son Dakika

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan genel kurulun divan başkanlığını Kavak Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Osman Atlı yaptı.

Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Ali Rıza Kısa, kullanılan 160 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kısa, dört yıllığına yeniden seçilmesi dolayısıyla oda üyelerine teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaşlara her zaman yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Kısa, "4 yıl daha başkanlığa getirerek bana güven verdiniz. Çalışmalara aynı şekilde devam edeceğime ve sizlere önceden olduğu gibi bundan sonra da layık olmaya gayret edeceğime söz veriyorum." dedi.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi ise Mehmet Uyanık, Samet Akyel, Muharrem Könez, Hamit Salepci, Hurşit Keleş ve Ferdi Güdeloğlu'ndan oluştu.

Kısa'nın 7 dönemdir başkanlık görevini yürüttüğü öğrenildi.