Son Dakika Haberleri: Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı
Son Dakika Güncel Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı

Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı

1 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı, System.String[]

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç katıldı.

Toplantıda, 2020 yılında Kavak Gençlik Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan sportif faaliyetler ile ilçedeki gençlerin boş zamanlarında spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi noktasında yapılacak çalışmalar hakkında görüş birliğine varıldı.

Altıngöz, ilçedeki gençlere faydalı olabilmenin arayışı içinde olduklarını belirtti.

Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi İYİ Partili Koray Aydın'dan seçim anketi açıklaması: Sonuçlar hep aynı çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]