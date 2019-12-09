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Kavak Gençlik Merkezi'nde resim kursu

6 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle yağlı boya ve kara kalem resim kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi'nde resim kursu, System.String[]

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle yağlı boya ve kara kalem resim kursu açıldı.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet binalarında açılan 300 saat süreli kursa 24 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Ezgi Bakan'ın görevlendirildiğini belirten Altıngöz, "Yağlı boya ve kara kalem resim kursumuzu gençlerimiz ve küçük yaştaki öğrenciler olmak üzere iki kademe halinde açtık. Kursumuz kursiyerlerimizin derslerini aksatmayacak şekilde hafta sonu açık kalacak. Kursiyerlerimizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Sanata gönül veren herkese kapılarımız sonuna kadar açık." dedi.

Resim kursiyerlerinin kursa karşı yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Bakan ise "Kursumuza başlangıç olarak kara kalem teknikleri ile başladık. Ardından yağlı boya ile devam edeceğiz. Bu eğitimin sonunda her bir kursiyerimiz kendisine ait eserler ortaya koyabilecektir. Yapılan resim ve tablolar için kurs sonunda sergi düzenlenecek." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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