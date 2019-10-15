Son Dakika Haberleri: Kavak Gençlik Merkezi'nde ücretsiz piyano eğitimi
Son Dakika Güncel Kavak Gençlik Merkezi'nde ücretsiz piyano eğitimi

Kavak Gençlik Merkezi'nde ücretsiz piyano eğitimi

1 saat önce

Kavak Gençlik Merkezi ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde gençlere piyano eğitimi verilmeye başlandı.

Kavak Gençlik Merkezi'nde ücretsiz piyano eğitimi, System.String[]

Kavak Gençlik Merkezi ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde gençlere piyano eğitimi verilmeye başlandı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, eğitimi Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Betül Kartal'ın vereceğini söyledi.

Derslerin Gençlik Merkezi binasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 15.30-17.00 saatleri arasında verileceğini belirten Altıngöz, "Gençlerimizden gelen talep üzerine piyano eğitimi düzenledik. 232 saat süreli eğitme 14 öğrenci katılıyor. Eğitim zamanlaması katılımcı gençlerimizin derslerini aksatmayacak şekilde hazırlandı. Eğitime katılanlardan herhangi bir ad altında ücret alınmayacak." dedi.

Katılımcıların piyano eğitimine yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Betül Kartal ise, eğitim sonunda konser vermeyi planladıklarını kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Kartal, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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