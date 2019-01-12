Kavak Gençlik Merkezinde "Sinema Günleri" Etkinliği
51 dakika önce
Kavak Gençlik Merkezinde Sinema Günleri düzenleniyor.
Kavak
Gençlik Merkezinde Sinema Günleri düzenleniyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Ayyıldız, AA muhabirine, sosyal etkinlikler projesi kapsamında öğrencileri sosyal hayata hazırlamak amacıyla düzenlenen sinema günlerinin ücretsiz olarak cumartesi günleri gerçekleştirileceğini söyledi.
Sinema günleri uygulamasının eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirten Altıngöz, "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitici filmler seçilerek sinema günleri düzenliyoruz. Filmleri önce kendimiz izleyip ve kontrol ediyoruz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için uygun olanlarını gösteriyoruz. Amacımız tanışmayı, sosyal ilişkiyi ve kültürün artırılmasını sağlamak." dedi.
Altıngöz, etkinlikte katılımcılara ikramda bulunduklarını da kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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