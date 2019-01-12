Son Dakika Haberleri: Kavak Gençlik Merkezinde "Sinema Günleri" Etkinliği

Kavak Gençlik Merkezinde "Sinema Günleri" Etkinliği

51 dakika önce

Kavak Gençlik Merkezinde Sinema Günleri düzenleniyor.

Kavak Gençlik Merkezinde
Kavak Gençlik Merkezinde Sinema Günleri düzenleniyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Ayyıldız, AA muhabirine, sosyal etkinlikler projesi kapsamında öğrencileri sosyal hayata hazırlamak amacıyla düzenlenen sinema günlerinin ücretsiz olarak cumartesi günleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Sinema günleri uygulamasının eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirten Altıngöz, "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitici filmler seçilerek sinema günleri düzenliyoruz. Filmleri önce kendimiz izleyip ve kontrol ediyoruz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için uygun olanlarını gösteriyoruz. Amacımız tanışmayı, sosyal ilişkiyi ve kültürün artırılmasını sağlamak." dedi.


Altıngöz, etkinlikte katılımcılara ikramda bulunduklarını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:17:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak Gençlik Merkezinde "Sinema Günleri" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]