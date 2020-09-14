Kavak Gençlik Merkezinden öğrencilere bilgisayar desteği - Son Dakika

Kavak Gençlik Merkezince öğrencilere bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Merkez Müdürü Mesut Altıngöz, öğrencilere fırsat eşitliği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Altıngöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüs salgını dolayısıyla uzaktan başlatılan eğitim sürecinde evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilere gençlik merkezindeki internet laboratuvarını kullanmalarına imkanı tanıdıklarını söyledi.

Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin merkeze başvurmalarını isteyen Altıngöz, "Salgın dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim başlatıldı. Ancak bazı öğrencilerimizin interneti ve bilgisayarı olmadığı öğrenildi. Bu öğrencilerimizin müdürlüğümüz bilgisayar ortamından yararlanmalarını uygun gördük. internet laboratuvarımızda 10 bilgisayar bulunuyor. Eğer bu bilgisayarlarımız öğrenciler için yetersiz kalırsa çalışma bürolarımızdaki 4 bilgisayarı da tahsis edeceğiz. Amacımız öğrencilerimizin uzaktan verilen eğitimi alabilmeleridir." dedi.