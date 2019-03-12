Son Dakika Haberleri: Kavak Halk Kütüphanesi'ne Yer Talebi

Kavak Halk Kütüphanesi'ne Yer Talebi

2 saat önce

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Kavak Halk Kütüphanesi'ne Yer Talebi, System.String[]
Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal Kavak Kaymakamı Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde belediye iş hanında bulunan İlçe Halk Kütüphanesi ihtiyaç ve sorunları hakkında Kaymakam Koşal'a bilgi veren İpekdal, kütüphanenin, bulunduğu yer itibariyle yetersiz kaldığını belirterek hizmet yönünden daha geniş yere ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Koşal, İpekdal'a teşekkür ederek, kütüphanenin daha geniş ve uygun yere taşınması konusunda yer temin edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Adnan İpekdal, Samsun, Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavak Halk Kütüphanesi'ne Yer Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]