Kavak Halk Pazarı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Kavak'ta perşembe günleri kurulan halk pazarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan halk pazarının İlçe Hıfzısıhha Kurulunca alınan karar gereği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbir olarak kapatıldığını söyledi.

Vatandaşların bir arada olduğu halk pazarını kapatmayı uygun gördüklerini dile getiren Şenay, vatandaşların salgından zarar görmemesini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin de halk pazarının kapatılmasının yerinde bir karar olduğuna işaret ederek, koronavirüs salgını dolayısıyla pazarın gerek esnaf gerekse vatandaşlardan yeterli ilgiyi görmediğini kaydetti.