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Kavak HEM'de istişare toplantısı

1 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak HEM'de istişare toplantısı, System.String[]

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde istişare toplantısı düzenlendi.


Kavak HEM'de gerçekleştirilen toplantıya HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz ve HEM Müdür Yardımcısı Bilge Uzun katıldı.

Toplantıda HEM ile Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa açılan kursların değerlendirmesi ile açılması planlanan kurslar hakkında görüş birliğine varıldı.

Ersoy, AA muhabirine, 7'den 77'ye herkese hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açtıkları ve açacakları kursların değerlendirmesini yaptıklarını belirten Ersoy, "Özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için gerek el sanatları gerekse sportif, müzik ve talep edilecek kursları açmayı kararlaştırdık." dedi.

Altıngöz de açacakları kurslara ilgi göstermesinden dolayı Ersoy'a teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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