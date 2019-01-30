Son Dakika Haberleri: Kavak Hem'den Badana ve Boya Kursu

Kavak Hem'den Badana ve Boya Kursu

1 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce badana ve boya kursu açıldı.

Kavak Hem'den Badana ve Boya Kursu, System.String[]
Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce badana ve boya kursu açıldı.


Kavak HEM Müdürü Yusuf Tanrıöven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları boya badana kursuna öğreticisi olarak Samet Kaya'nın görevlendirildiğini söyledi.

Kursa 12 kişinin katıldığını ve 176 saat süreceğini belirten Tanrıöven, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine su bazlı badana ve boya kursu açtık. Kursiyerlere verilen bilginin ardından okul ve kamu kuruluşlarında uygulama yapıyoruz. Kursiyerlerin bilgilendirilmesi, el alışkanlığı sağlanması ve daha iyi yetiştirilmesi için kurs süresince ilçemizdeki okul ve kamu kuruluşların boya ve badana işleri yapılacak." dedi.


Tanrıöven, kurs bitiminde kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Samet Kaya, Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel
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