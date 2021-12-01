Kavak HEM'den bilgisayar operatörlüğü kursu - Son Dakika

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) bilgisayar operatörlüğü kursu açıldığı bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, 163 saat süreli bilgisayar operatörlüğü kursuna Kavak İlçe Orman İşletme Müdürlüğünde göreve yeni başlayan 12 personelin katıldığını söyledi.

Kurs eğitmenleri olarak Muhammet ve Emin ve Özdoğan ve Handan Bakırcı Taşar'ın görevlendirdiğini belirten Ersoy, kursun çarşamba ve perşembe günleri 09.30-16.00 saatlerinde düzenlendiğini anlattı.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş de görevlerine yeni başlayan personelden daha fazla verim alabilmek için kurs almalarının uygun görüldüğünü kaydetti.