Kavak HEM'den girişimcilik kursu - Son Dakika
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Kavak HEM'den girişimcilik kursu

7 saat önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Kursu açıldı.

Kavak HEM'den girişimcilik kursu, System.String[]

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Kursu açıldı.

HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 saat süreli kursa 26 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs eğitmeni olarak Nehir Yılmaz'ın görevlendirildiğini belirten Ersoy, "Kursta başarılı olan kursiyerlerimize kurs sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı sertifika vereceğiz. Bu kurs sayesinde hibe desteği alma imkanına kavuşacak, girişimci adaylarımız kendi işlerini kurarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. İsteyen kursiyerlerimiz bir başka işletmelerde de iş bulabilme imkanına kavuşmuş olacak." dedi

Girişimcilik ve kişisel gelişim kursuna katılanların kadın olduğunu ifade eden kurs eğitmeni Yılmaz da kursiyerlerin kursa karşı yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Nehir Yılmaz, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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