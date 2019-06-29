Kavak HEM'den ücretsiz piyano kursu
1 saat önce
SAMSUN (AA ) - Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yaz kursları programı kapsamında ücretsiz piyano kursu açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:01 Kaynak: AA
SAMSUN (AA ) - Kavak
Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yaz kursları programı kapsamında ücretsiz piyano kursu açıldı.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, 130 saat süreli kursa 13 kursiyerin katıldığını söyledi.
Müzik branşında piyano kursunun çocuklar ve velilerinden gelen talep üzerine randevu sistemine göre düzenlendiğini belirten Ersoy, "Talep üzerine gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla piyano kursu açtık. Kursumuza daha ilk günü olmasına rağmen gençlerimizden yoğun ilgi var. Yeterli sayıda ulaşabilirsek ikinci bir kurs açmayı planlıyoruz." dedi.
Kursta eğitmeni olarak müzik öğretmeni Pınar
Derici görevlendirildi.
Dünyaca ünlü baterist Steven Adler, kendini bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki
3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti
Sanata önem veren Sibel Can, ünlü ressama özel tablo hazırlatıyor