Son Dakika Haberleri: Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu
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Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu

1 saat önce

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlık kursu açıldıKavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlık kursuna katılan kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

Kavak HEM'den üniversite sınavlarına hazırlık kursu, System.String[]

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlık kursu açıldı

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlık kursuna katılan kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini söyledi.

Hazırlık kursunun lise mezunlarına yönelik düzenlendiğini belirten Ersoy, "Üniversiteye hazırlık kurslarımız hafta içi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere 7 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Kurslarımıza katılanlara daha da faydalı olabilmek noktasında ücretsiz olarak ayrıca yardımcı kitaplar ve testler dağıtacağız. Yine sınav konusunda deneyim kazandırmak için kendilerine anlatılan konular kapsamında deneme sınavları yapacağız." dedi.

Kursa 21 kişinin katıldığı öğrenildi.

Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:33 Kaynak: AA
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