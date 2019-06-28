Son Dakika Haberleri: Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı
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Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı

43 dakika önce

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yıl sonu zümre toplantısı düzenlendi.

Kavak HEM yıl sonu zümre toplantısı, System.String[]
Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yıl sonu zümre toplantısı düzenlendi.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy'un açılış konuşmasının ardından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay da halk eğitim merkezince açılan kurslara ilginin her geçen gün arttığına işaret etti.
Kursların 7'den 70'e bütün insanların, özellikle kadınların hayatına renk katmak, üretici olmanın tadını hissettirmek, aile ekonomisine katkıda bulunmaları için önemli olduğunu dile getiren Şenay, "Aynı zamanda halk eğitim kurslarımızla hem eğitilmiş insan gücümüzü artırıyoruz hem de kültürümüzün tarihten getirdiği desenleri gelecek nesillere aktarma imkanı buluyoruz." dedi.
Halk eğitim kurslarına katılımın artırılması için çalışma yapılmasını gerektiğini belirten Şenay, "Kavak'ta hizmet yaptığım süre içerisinde devamlı destekçiniz olacağım. Maddi yönden muhtaç kursiyerleriniz olursa hiç çekinmeden müracaat etmesini sağlayınız." diye konuştu.
Şenay, daha sonra Isparta'nın Şarkikaraağaç Halk Eğitimi Merkezine atanan Ayşe Afyonlu'ya plaket vererek, yeni görev yerinde başarı diledi.
Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:30 Kaynak: AA
İbrahim Engin, Kavak, Güncel
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