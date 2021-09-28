Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu'ndan zehirli mantar uyarısı - Son Dakika

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşlara doğada yetişen mantarları yememeleri konusunda uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde mantar zehirlenme olaylarının sık sık gündeme geldiğini belirtti.

Ölümle sonuçlanan bitkisel kaynaklı zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantar tüketiminden kaynaklandığına işaret eden Koçoğlu, zehirli mantarla zehirsiz mantarı birbirinden ayırt etmenin çok güç olduğunu vurguladı.

Vatandaşların doğada yetişen mantarları zehirli veya zehirsiz olduğunu bilmeden bilinçsiz şekilde tükettiğini anlatan Koçoğlu, "Tüketilen mantarların bazıları insanlarda karaciğer yetmezliğine, bu da zamanla ölümlere neden oluyor. Bazı vatandaşlar, 'Zehirli mantar gümüş kaşıkla kaynatılırsa kaşık kararır. Sirkeli, tuzlu suda kaynatmak mantarın zehrini ortadan kaldırır. Pişirilen mantarın zehri kaybolur. Mantar yoğurtla yenirse zehirlemez. Kurutulmuş mantar zehirlemez. Çayırda yetişen mantar zehirlemez. Koparılınca mantarın rengi değişmezse zehirsizdir, iç kısım mavileşirse zehirlidir. Salyangozlar zehirli mantarı yemez' gibi batıl sözler üretilmektedirler. Bu nedenle vatandaşların doğada yetişen mantar yerine kültür mantarı tüketmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.