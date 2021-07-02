Kavak İlçe Sağlık Müdürü Koçoğlu, vatandaşları kene ısırmasına karşı uyardı - Son Dakika

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olan kene ısırmasına karşı uyarıda bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine, Kavak ilçesinin konumu itibarıyla KKKA'ya yol açan kene yönünden riskli bölgeler içinde bulunduğunu söyledi.

Bugünlerde tarımsal alanlarda, hayvancılık yapılan kesimlerde bulunanların yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle insanların doğaya açılabileceği, bunun da KKKA vakalarında artışa neden olabileceğini anlatan Koçoğlu, doğaya çıkacak vatandaşların kene ısırmasına karşı gereken tedbirleri alması gerektiğini dile getirdi.

Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvanların üzerindeki keneye ve hayvanların kan ve idrarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut ve elbiselerde kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene varsa eldiven, bez ya da poşet yardımıyla çıkartılmalı. Eğer kişi çıkartamıyorsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli. Vücudunda kene tutunan kişi 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal gibi şikayetlerden birini yaşaması halinde vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeli."