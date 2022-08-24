Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni düzenlendi

24.08.2022 15:02
Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni düzenlendi

Kavak ilçesinde Kuyular Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni gerçekleştirildi.

Kavak ilçesinde Kuyular Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni gerçekleştirildi.

Kavak Güven Göleti Sosyal Tesisleri piknik alanında düzenlenen şölene Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Müftüsü Yakup Belen, Güven Göleti Camisi din görevlisi Ümit Atalay ile öğrencileriler katıldı.

Kurs öğreticisi Nuh Okuyan nezaretinde öğrenciler, çeşitli yarışmalara katıldı, ardından Kaymakam Atar ve Başkan Sarıcaoğlu'nun da katıldığı futbol müsabakası düzenlendi.

Kaymakam Atar, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Dinimizi ve Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenin ve hayata sımsıkı sarılın. Kurslarda öğrendiklerinizi zaman zaman evlerinizde tekrar etmenizi öneriyorum." dedi.

Belen de öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini bir nebze de olsa eğlendirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Şölen, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kuyular, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak'ta yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik piknik şöleni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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