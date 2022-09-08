Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları

08.09.2022 16:54
Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları

Kavak ilçesinde okul ve öğrenci pansiyonlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduğu bildirildi.

Kavak ilçesinde okul ve öğrenci pansiyonlarının 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Orhan Büyük, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Yaşar Doğu İlkokulunu denetledi.

Denetiminde sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Büyük, okul müdür ve idarecilerinden okul içi ve çevresinde yapılan bakım, temizlik, çevre düzenlemesi konularında bilgi aldı.

Okul idarecileriyle de toplantı yapan Büyük, yeni eğitim öğretim yılında yapılması gereken proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement