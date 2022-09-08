Okul idarecileriyle de toplantı yapan Büyük, yeni eğitim öğretim yılında yapılması gereken proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Denetiminde sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Büyük, okul müdür ve idarecilerinden okul içi ve çevresinde yapılan bakım, temizlik, çevre düzenlemesi konularında bilgi aldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kavak'ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları - Son Dakika

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