Kavak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Kavak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kavak ilçesindeki park, meydan, cadde ve sokaklar sessizleşti.

Belediye zabıta, jandarma ve polis ekipleri de sorumluluk alanlarında denetim yaparak vatandaşlara kısıtlama ve kovid-19 kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Ayrıca trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun- Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimine rastlayan bölümü ile Kavak- Asarcık kara yolunda diğer günlere göre sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler ise faaliyetlerine devam ediyor.

Kaymakam Ömer Saygılı, salgının etkisiz hale getirilmesi için maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.