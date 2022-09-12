Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

12.09.2022 16:02
Samsun'dan kısa kısa

Kavak ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Kavak ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Merkez Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, tüm öğrencilere başarılar dileyerek her zaman eğitimin yanında olduklarını belirtti.

Törene, daire amirleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Üç aylık yaz tatilinin ardından Kavak'ta 18 okulda 3 bin 451 öğrenci dersbaşı yaptı.

Havza

Havza ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 6 bin 255 öğrenci dersbaşı yaptı.

Okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçen hafta tamamlamasının ardından yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde 478 okul öncesi, 1756 ilk, 1734 ortaokul ve 2287 lise öğrencisi olmak üzere 6 bin 255 öğrenci ile 582 öğretmen ilk derslerine başladı.

Eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 56 bin 786 adet ders kitabı ile 39 bin 540 adet yardımcı kaynak ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam 25 Mayıs İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret ederek birinci sınıfların heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir daha sonra 1. sınıfları ziyarete ederek öğrencilerle sohbet ettiler ve Havza Belediyesi tarafından yaptırılan kalemleri öğrencilere dağıttılar.

Havza Fen Lisesi'nde düzenlenen programda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Şevket Sezer tüm öğrencilere başarılar diledi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, törende yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti.

Programın sonunda okul bahçesinde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve öğrenciler tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Havza Belediyesi ve Türk Kızılay İlçe Koordinatörlüğü işbirliği ile Türk Kızılay tarafından yürütülecek kampanya kapsamında kan bağış otobüsü Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Kaymakam Nayman toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi'ne destek olmak amacı ile kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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