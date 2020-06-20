Kavak ilçesine Cumhurbaşkanlığından 5 bin 880 hediye paketi gönderildi - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen paketlerin dağıtımının tamamlandığını bildirdi.

Şenay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen hediye paketi içinde kolonya, koruyucu maske ve Erdoğan tarafından yazılıp imzalanmış mektup bulunduğunu söyledi.

Hediye paketlerinin Vefa Sosyal Destek Grubu koordinatörü ve müftülük görevlisi İlhan Özkan nezaretinde dağıtıldığını anlatan Şenay," İlçemizdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin 880 paket vatandaşlarımıza evlerine gidilerek kapıda teslim edilmiştir." dedi.

Şenay, paketlerin teslimatı sırasında görevli personel tarafından salgına karşı maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirmede de bulunulduğunu kaydetti.