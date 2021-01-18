Kavak karma OSB yatırımcılar için çekim merkezi - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak karma OSB'nin yatırımcılar için çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nin Samsun Limanına 50 kilometre, Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanına 70, Merzifon Havaalanına 65, Samsun- Sivas Demiryoluna 6 ve Samsun- Ankara Karayoluna 3 kilometre mesafede olduğu ve konumu dolayısıyla yoğun talep artışı yaşandığı ifade edildi.

Bölge içerisindeki tüm yollar ile kanalizasyon ve elektrik altyapısının tamamlandığı belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğunu vurguladı.

Kavak OSB'ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını belirten Dağlı, "OSB bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlanmaktadır. Buraya yatırım yapan firmalar KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi birçok avantaja sahip bulunmaktadır." ifadelerini yer verdi.

OSB'nin ulaşım avantajları konusunda da bilgi veren Dağlı, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgemizde doğalgaz altyapı çalışmaları bitirilmiş olup, firmaların abonelik işlemleri için SAMGAZ tarafından talepler alınmaya başlanmıştır. Ayrıca bölge içerisindeki kurulu gücü 50 MVA olan trafo indirici merkezinden firmalara kesintisiz ve ucuz enerji temini sağlanmaktadır. Bölgede bugüne kadar toplam 40 firmaya 47 parsel tahsis edildi. Bu firmalardan 30 parselde 28 firmanın üretime geçti. 12 parsel inşaat aşamasında, 5 parsel de proje aşamasındadır. Üretimde olan firmalardaki istihdam sayısı 676 olup, yapılan tahsislerin tümünde faaliyete geçildiğinde 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanmış olacak."