Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

01.09.2022 17:34
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Faruk Atar başkanlığında asayiş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar başkanlığında asayiş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli katıldı.

Toplantıda, 2022 yılının ilk 8 ayı içinde emniyet ve jandarma sorumluluk sahasındaki genel asayiş olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar görüşülerek değerlendirilmesi yapıldı.

Jandarma ve emniyet teşkilatının ilçede yürüttüğü hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Atar, Yıldız ve Güveli'ye teşekkür etti,

Kaymakam Atar, "Polis ve jandarma birimlerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurun temini için, hiçbir ayırım yapmadan, herkesi kucaklayan, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, duyarlı, şeffaf, problem ve vatandaş odaklı bir anlayışla özverili olarak hizmet vermektedir. Başta sizler olmak üzere jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür ederim." dedi.

Kavak'ta geçmiş yıllara göre gerek jandarma ve gerekse polis görev sorumluluk sahasındaki asayiş olaylarında azalmanın olduğu kaydedildi. ?

Kaymakam Atar, Müftü Belen'i kabul etti

Kaymakam Faruk Atar, Kavak Müftüsü Yakup Belen'i kabul etti.

Belen, ziyaretinde, sona eren yaz Kur'an kursları, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu, Yaşar Doğu Hafızlık Kursu, yapımı ve bakımı devam eden cami ve bünyesinde 250 kişilik mescid, 300 kişilik konferans salonu, kütüphane, çok amaçlı salonların yer alacağı müftülük külliyesi çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Atar, Müftü Belen'e teşekkür etti.

Kaymakam Atar, en kısa zamanda Kur'an kurslarını ve müftülük külliyesi inşaatını ziyaret edeceğini kaydetti.

Müftü Belen'in Kaymakam Atar'a yaptığı ziyarette, vaiz Rafet Duman ve Merkez Yörgüç Paşa Cami din görevlisi Muhitin Düzenli de bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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