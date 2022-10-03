Kavak Kaymakamı Atar'dan Çakallı Jandarma hizmet binasında inceleme - Son Dakika
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Kavak Kaymakamı Atar'dan Çakallı Jandarma hizmet binasında inceleme

03.10.2022 18:10
Kavak Kaymakamı Atar'dan Çakallı Jandarma hizmet binasında inceleme

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, ilçede inşaat çalışmaları devam eden Çakallı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, ilçede inşaat çalışmaları devam eden Çakallı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Atar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Atar, Çakallı Jandarma Komutanlığı hizmet binasının faaliyete girmesiyle birlikte Çakallı Jandarma Komutanlığının sorununun giderilmiş olacağını söyledi.

Hizmet binası ve eklentilerinin çevre düzenlemesi ile birlikte gelecek yıl başlarında hizmete gireceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak Kaymakamı Atar'dan Çakallı Jandarma hizmet binasında inceleme - Son Dakika

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