Son Dakika Haberleri: Kavak Kaymakamı Koşal'dan Ladik İlçesine Ziyaret

Kavak Kaymakamı Koşal'dan Ladik İlçesine Ziyaret

3 dakika önce

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Koşal'dan Ladik İlçesine Ziyaret, System.String[]
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci ile bir araya gelen Koşal, birlikte ilçenin tarihi yerleri ile Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

Çiftci, Ambarköy Açık Hava Müzesi ve kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Ladik Kaymakamlığınca köylülerden hibe alınarak 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy'ün ahşap mimarisi yönüyle Osmanlı dönemi özelliklerini yansıttığını anlatan Çiftci, müzenin hem Ladik turizminin gelişmesine katkı sağladığını hem de geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Koşal da Çiftci'ye teşekkür ederek, kendisini Kavak ilçesine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:22 Kaynak: AA

Kavak, Ladik, Güncel
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