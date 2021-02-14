Kavak Kaymakamı Saygılı Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Saygılı Kovid-19 denetimine katıldı
14.02.2021 12:05
Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını denetledi.
Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını denetledi.
Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Kavak'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışları ile sokaklarda denetim gerçekleştirildi.
Kaymakam Saygılı'nın da katıldığı denetimlerde araçlar durdurulup sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
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