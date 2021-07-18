Kavak Kaymakamı Saygılı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin alındığını açıkladı - Son Dakika

Kavak'ta 9 gün süreli Kurban Bayramı tatili süresince gereken tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, rahat ve huzurlu bir ortamda bayram tatili geçirmesi amacıyla gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacak tedbir ve yapılacak hazırlıkların yakın takipçisi olacağına anlatan Saygılı, "Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için ilgili kuruluşlara verdiğimiz yazılı talimatla kendilerine düşen görev dahilindeki tedbirleri almalarını istedik. Hazırlıklar tamamlandı. Yine de kurumlar tarafından uygulanacak tedbirlerin takipçisi olacağım. Trafiğin yoğunlaştığı Samsun- Ankara kara yolu ile mahalle grup yolları da kazaların önlenmesi bakımından bayram süresince Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerimizin denetim ve gözetiminde bulunacaktır." dedi.

Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlarla bayramlaşma programı yapılmayacağını, bunun yerine kendisinin ve protokol üyelerinin belediye ses yayın sisteminden vatandaşların bayramını kutlayacaklarını kaydetti. ???????