Kavak Kaymakamı Saygılı'ya teşekkür plaketi verildi - Son Dakika

Kavak Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Ünye, tarihi Kelek Pınarı'nın kullanılır hale gelmesine verdiği destekten dolayı Kaymakam Ömer Saygılı'ya teşekkür plaketi sundu.

Saygılı'yı makamında ziyaret eden Ünye ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Paşa Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine gösterdiği ilgi ile kullanımı uygun olmayan akar haldeki tarihi Kelek Pınarı kaynak hattında bakım yapımına verdiği destek ve içilir hale gelmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ünye, Kelek Pınar'nın Kavak İlçesi isminin verilmesinde etkisinin olduğunu belirtti.

Ziyaretten ve verdikleri bilgi ile plaketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Ünye ve yönetimine teşekkür etti.

Saygılı, ilçenin ve halkın menfaatine yapılacak tüm hizmetlere destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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